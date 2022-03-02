Apple, Rusya'da iPhone da Dahil Olmak Üzere Tüm Ürünlerin Satışını Durdurdu

Apple'ın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara bir yenisi daha eklendi. Şirket, iPhone'lar da dahil olmak üzere, Rusya'da tüm ürünlerinin satışını durdurduğunu açıkladı!

Apple, Rusya'da ürün satışlarını durdurdu!

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