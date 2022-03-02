Apple, Rusya'da iPhone da Dahil Olmak Üzere Tüm Ürünlerin Satışını Durdurdu

Apple, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepkisini yeni bir adım daha atarak gösteriyor. BuzzFeed News'den John Paczkowski'nin belirttiği üzere, teknoloji devi geçen hafta ihracatı kestikten sonra Rusya'daki tüm ürün satışlarını durdurdu. Şirketin Rus çevrimiçi mağazasını ziyaret ederseniz, tüm ürünlerin stokta olmadığını göreceksiniz. Apple yaptığı açıklamada, bunun işgale yanıt olduğunu açıkça belirtmiş durumda.
Şirket, satışların dondurulmasının yanında farklı yaptırımlara da imza attı. Daha önce Apple Pay'i sınırladı ve devlet destekli medya kuruluşları RT ve Sputnik'in uygulamalarını App Store'dan çekti. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, kısa süre önce Apple'ı satışları durdurmaya ve tüm App Store'u engellemeye davet etmişti.
Satışları durdurmak, sınırlı da olsa dikkate değer bir adım. Tahminler, Apple'ın 2020'de Rusya'dan elde ettiği yıllık geliri kabaca 2,5 milyar dolar olarak gösteriyor. Bu, Apple'ın o yılki toplam satışlarının yalnızca yüzde 0,9'unu temsil etse bile çoğu şirket için çok yüksek bir rakam.
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