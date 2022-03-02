Apple, Rusya'da iPhone da Dahil Olmak Üzere Tüm Ürünlerin Satışını Durdurdu

Apple'ın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara bir yenisi daha eklendi. Şirket, iPhone'lar da dahil olmak üzere, Rusya'da tüm ürünlerinin satışını durdurduğunu açıkladı!