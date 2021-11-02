Apple, iPhone ve Apple Watch'lara Çarpışma Algılama Özelliği Getiriyor!

Apple, yeni iPhone ve Apple Watch modellerine, bir çarpışma durumunda kazayı algılayarak otomatik olarak yardım isteme özelliği getiriyor!

  • Levent Öztürk
iPhone'lara çarpışma algılama özelliği geliyor!
Pexels'den Joshua Santos

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