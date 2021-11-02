Apple, iPhone ve Apple Watch'lara Çarpışma Algılama Özelliği Getiriyor!

Apple, 2022'de hem iPhone'a hem de Apple Watch'a bir çarpışma algılama özelliği eklemeyi planlıyor. Her iki cihaz da, bir çarpışmayı doğru bir şekilde haritalamak ve bir acil yardım aramasını tetiklemek için ivmeölçer ve jiroskop gibi dahili sensörler kullanacak.
Wall Street Journal'ın söylediğine göre Apple, iPhone ve Apple Watch kullanıcılarından anonim olarak bol miktarda veri topluyor. Apple, yaklaşık 10 milyon şüpheli araç çarpmasının 50.000'den fazlasına acil yardım hizmetlerine yapılan bir çağrının eşlik ettiğini tespit etmiş durumda. Şirket, bu verileri kullanarak çarpışma algılama algoritmasının doğruluğunu geliştirmeye çalışıyor.
Apple Watch'ta düşme algılama adı verilen benzer bir özellik zaten mevcut. Bu, örneğin bir bisikletten düştükten sonra belirli bir süre içinde istemlere yanıt vermezseniz, acil servislere ve sevdiklerinize otomatik olarak yanıt verilmesini tetikliyor. Düşme algılama özelliği ilk olarak Apple Watch Series 4'te kullanıldı ve o zamandan beri pek çok kişiye yardımcı oladu.
Şirket, 2022'de çıkacak olan iPhone ve Apple Watch'ta sunulması beklenen çarpışma algılama özelliğiyle müşterilerinin hayatlarını daha güvenli ve emniyetli hale getirmeyi amaçlıyor.
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