Elon Musk'tan, "Servetini Bağışla" Çağrsına Çok Tartışılacak Cevap!

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, şimdi de Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) başkanıyla tartışmaya girdi. David Beasley, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Elon Musk ve Jeff Bezos gibi milyarderlerin, servetlerinin küçük bir yüzdesini bağışlamaları halinde dünyadaki açlığın giderilebileceğini ve pek çok ölümün engellenebileceğini söylemişti. Musk ise, tabii ki bu açıklamaya cevap vermeden duramadı.
David Beasley, CNN'e verdiği röportajında küçük bir grup ultra zenginin, net değerlerinin sadece bir kısmıyla dünyadaki açlığın çözülmesine yardımcı olabileceğini ve "şimdi adım atmaları gerektiğini" söylemesiyle birlikte Twitter'da tartışma başladı. Bu açıklamalara yanıt olarak Musk, "WFP 6 milyar doların dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini tam olarak açıklayabilirse, Tesla hisselerimi hemen şimdi satacağım ve dediğini yapacağım" yazdı.
Beasley ise Musk'a şöyle cevap verdi: "Para toplamı kategorik olarak dünyadaki açlığı çözmeyecek, ancak "jeopolitik istikrarsızlığı, kitlesel göçü önlemeye ve 42 milyon insanı açlığın eşiğinde kurtarmaya" yardımcı olacaktı." Beasley ayrıca, tüm bu sorunların iklim değişikliği, savaş ve COVID-19 salgını nedeniyle derinleştiğini söylüyor.
Beasly, Musk'ı doğrudan etiketleyerek, "Yardımınızla umut getirebilir, istikrarı inşa edebilir ve geleceği değiştirebiliriz" şeklinde bir tweet attı ve bu tweet'in devamı da geldi: "Konuşalım: Falcon Heavy kadar karmaşık değil, ama en azından sohbet edebiliriz. Bir sonraki uçuşta ben de olabilirim. Duyduklarını beğenmezsen beni dışarı at!"
Ancak Musk yine ikna olmadı ve Beasley'e meydan okumaya devam etti: "Lütfen mevcut ve önerilen harcamalarınızı ayrıntılı olarak yayınlayın, böylece insanlar paranın tam olarak nereye gittiğini görebilir." Musk, "Güneş ışığı harika bir şey" diye de ekledi.
Musk'ın taleplerine rağmen, WFP zaten her ülkedeki harcamalarına ilişkin iç denetim raporlarını yıllık olarak yayınlıyor. WFP, küresel açlığa karşı mücadelede kullanılan BM kolu olarak öne çıkıyor. Bunu, özellikle kriz zamanlarında savunmasız topluluklara gıda yardımı sağlayarak ve gıda tedarik zincirlerini ve altyapıyı desteklemeyi hedefleyerek yapıyor. Nihai hedefi, 2030 yılına kadar açlığın olmadığı bir dünyaya ulaşmak.
Bu arada, Musk'ın net değerinin geçen hafta 288.6 milyar dolara yükseldiği açıklanmıştı.
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