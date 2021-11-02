Elon Musk'tan, "Servetini Bağışla" Çağrsına Çok Tartışılacak Cevap!

Geçtiğimiz günlerde milyarderlere servetlerinin küçük bir kısmını bağışlama çağrısında bulunan ve böylece dünyadaki açlığın giderilebileceğini söyleyen Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) başkanına, Elon Musk'tan çok konuşulacak bir cevap geldi!