Apple'dan iPhone ve iPad'lere Project xCloud Darbesi

Apple, App Store politikaları sebebi ile Microsoft'un Xbox Project xCloud desteğine kayıtsız kaldı. iPhone'larda ve iPad'lerde Project xCloud olmayacak!

  • Ercan Uğurlu
iPhone ve iPad'lere Project xCloud Darbesi!

Business Insider'da paylaşılan yeni bir açıklamaya göre Apple, App Store politikalı sebebi ile xCloud ve Google Stadia gibi bulut tabanlı oyun akış hizmetlerinin iOS cihazlarda çalışmasını engelleyeceğini doğruladı. Bu açıklamaya göre Microsoft'un bulut tabanlı oyun servisi Project xCloud'un iOS macerası başlamadan bitti.

Project xCloud, Microsoft'un en sevilen Xbox oyunlarını doğrudan buluttan, Wi-Fi veya mobil ağınız üzerinden oynama olanağı tanıyan yeni servisi. 15 Eylül tarihinde Android cihazlara özel olarak çıkacak olan Project xCloud, görünüşe göre iOS platformuna ise gelemeyecek. Zira Apple, her zamanki gibi geliştiricilerin yoluna taş koymuş.

iPhone üreticisine göre, oyun hizmetlerinde yer alan oyunları tek tek denetlemeleri gerekiyor. Microsoft'un Project xCloud platformunda ise 80'den fazla oyun yer alıyor ve bu denetleme konusunda taraflar anlaşamamış gibi görünüyor. Bunun neticesinde de Project xCloud'un iOS macerası daha başlamadan bitmiş durumda.

Bu durum sadece Project xCloud için geçerli değil. Apple'ın App Store politikaları aynı şekilde Google Stadia ile de çelişiyor. Google'ın benzer hizmeti Stadia'da bu nedenle iOS'ta yok, olacak gibi de görünmüyor.

Öte yandan Apple'ın bu kararı, Samsung'un işine yarayacak gibi. Zira Samsung'un yeni tanıttığı Galaxy Note 20 serisi telefonları, Xbox desteği ile sahne aldı ve Project xCloud'un yer alacağı da duyuruldu. Buna karşılık iPhone 12 serisi telefonlarda bu destek yer almayacak.

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