Bir Katlanan Telefon da Google'dan: Katlanan Pixel, 2021'de Gelebilir

Google, ortaya çıkan bazı belgelere göre katlanabilen telefonunu 2021'de piyasaya sürebilir. Firmanın bir Pixel 5a ve iki telefon üzerinde çalıştığı da söyleniyor.
9to5Google'ın eline geçen şirket içi Google belgesinde, firmanın Pixel 2'den itibaren şimdiye kadar tanıttığı ve ileride tanıtacağı tüm Pixel cihazlarına yönelik Android yapıları listeleniyor. Belge, geliştirilmekte olan cihazlardan "raven", "oriole" ve "passport" kod adlarıyla bahsediyor. Bu cihazların ilk ikisinin, gelecek sene tanıtılacak Pixel 6'nın farklı sürümleri olması muhtemel. "Passport" ise belgede katlanan bir cihaz olarak anılıyor. Telefonların üçünün de 2021'in dördüncü çeyreğinde tanıtılacağı belirtiliyor.
Belge doğruysa, katlanan Pixel'i ilk kez duyuyoruz demektir. Firma, Android'e birkaç sene önce katlanabilen ekran desteğini eklemişti. Firmanın katlanan Pixel'inin hangi şekilde karşımıza çıkacağı merak konusu. Belgede geçen Pixel 4a (5G) ve Pixel 5'in ise ekimde tanıtılacağı belirtiliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın