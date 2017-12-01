Apple iPhone X, Black Friday'de Coştu!
Apple, sadece tek bir hafta sonunda yaptığı iPhone X satışı ile adeta parmak ısırttı...
Geçtiğimiz hafta yaşanan Black Friday çılgınlığı, farklı sektörlerde olduğu gibi teknoloji dünyasında pek çok kişi ve kuruluşun yıldızını parlatmasına sebep oldu. Bunlar arasında belki de en önemli olay, Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'un servetini 100 milyar Dolar'a çıkartarak, dünyanın en zenginliği yarışında Bill Gates'i koltuğundan etmesi sayılabilir. Bir diğeri ise herhande, özellikle ülkemizde 6.000 TL üzeri fiyat etiketiyle dikkat çeken iPhone X'in tam 6 milyon adet satması olsa gerek.
Rosenblatt Çin Teknoloji analisti Jun Zhang'ın raporuna göre Apple, geçtiğimiz Black Friday hafta sonu kapsamında tam 6 milyon adet iPhone X satmayı başarmış. Yine Black Friday kapsamında toplam iPhone satışı ise tam 15 milyon adede ulaşmış.
Kullanıcılar daha çok 256 GB'lık modele ilgi duyarken, bir diğer çok satılan model ise 64 GB'lık model olmuş. Özellikle en çok satılan modellerin 256 GB'lık kapasiteye sahip olması Cupertino'lu şirket için iyi haber; zira yalnızca 2 gün içinde büyük bir meblağı kasasına götürmeyi başardı.
Hatırlarsanız iPhone X, geçtiğimiz günlerde bizlere de ulaşmış ve tüm detaylarıyla iPhone X'i değerlendirmiştik. iPhone X incelememize hemen bu linkten erişebilirsiniz.
Ercan Uğurlu
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