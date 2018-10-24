Apple, iPhone XR Onarım Fiyatlarını Açıkladı
Apple'ına açıkladığı iPhone XR onarım fiyatları, telefonun iPhone X'ten daha ucuza tamir edileceğini ortaya çıkardı!
Apple, birkaç gün önce ön siparişe açtığı iPhone XR'nin onarım fiyatlarını da açıkladı. Buna göre "diğer hasarlar" kapsamına giren arızalar, iPhone XR'de daha ucuza onarılabiliyor.
Açıklanan bilgiye göre ekranı hasarlı bir iPhone XR'yi onarmak 199 dolara malolurken diğer hasarlar, 399 dolar karşılığında onarılıyor. Buna karşın iPhone XS Max'in ekran onarımı 329 dolar, iPhone X ve iPhone XS'nin ekran onarımı 279 dolar. iPhone XS ve, XS Max ve X'in diğer hasarları, 500 dolar karşılığında onarılıyor. iPhone 8 Plus'ta diğer hasarlar kapsamına giren sorunlar, iPhone XR'de olduğu gibi 399 dolara onarılıyor.
Bu fiyatlar, Apple'ın garanti kapsamında bulunmayan ve yanlışlıkla oluşan hasarları kapsıyor.
AppleCare+ kapsamındaki ekran onarımları ise yine 29 dolar, diğer hasarların onarımı 99 dolar seviyesinde.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın