Apple, iPhone XR Onarım Fiyatlarını Açıkladı

Apple'ına açıkladığı iPhone XR onarım fiyatları, telefonun iPhone X'ten daha ucuza tamir edileceğini ortaya çıkardı!

Apple, iPhone XR Onarım Fiyatlarını Açıkladı

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