Apple, iPhone'ları Yavaşlatması Nedeniyle 500 Milyon Dolar Ödeyecek

Apple, eski iPhone modellerini yavaşlattığını 2017'nin sonlarına doğru itiraf etmiş, bunun için bazı gerekçeler göstermişti. Bu durumdan memnun olmayan bazı Apple kullanıcıları, firmayı mahkemeye taşımışlardı.
Şimdi ABD merkezli firma, Kaliforniya'daki bir davada durumdan etkilenen Amerikan müşterilerine 500 milyon dolara kadar (minimum 310 milyon dolar) ödemede bulunmayı kabul etti. Bu, aşağıda sıraladığımız iPhone'lara sahip olanların 25'er dolar ödeme alacağı, toplu dava üyelerine ise 1.500 dolar veya 3.500 dolar ödeneceği anlamına geliyor.
Firmanın yapacağı ödeme, kaç kişinin ödeme alacağına göre değişecek çünkü maksimum 500 milyon dolar değerinde ödemede bulunulacak. Eğer az kişi ödeme isterse, 310 milyon dolarlık ödeme her birey için yükselecek.
Yavaşlatılan ve ödeme kapsamında bulunan telefonların iOS 10.2.1 veya sonrasıyla çalışması gerekiyor:
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone SE
Apple karşı açılan davada işlemcinin yavaşlatılarak, kullanıcının telefonun ömrünün sonuna geldiğine inanmasına yol açıldığı iddia ediliyor. Kullanıcı bundan dolayı sadece pili değiştirmek yerine, yüksek bir maliyete katlanarak, yeni bir modele yöneliyor.
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