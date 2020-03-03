Cortana, Microsoft'un Android Launcher'ından Kaldırılıyor

Microsoft, Cortana'da yapacağı değişiklikler kapsamında dijital asistanı Android launcher'ından kaldırıyor!

Cortana, Android Launcher'ından Kaldırılıyor

Microsoft, dijital asistanı Cortana ile ilgili önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Firma, Cortana'nın odak noktasını bu ilkbahardan itibaren verimliliğe çekmeyi planlıyor. Asistan, bu değişikliğin bir sonucu olarak tüketicilere yönelik bazı özelliklerini kaybedecek.

Bunlardan da önemlisi Cortana, Microsoft'un Android launcher'ındaki yerini de kaybedecek. Firma, uygulamadaki Cortana işlevlerini nisan ayının sonuna kadar kapatmayı planlıyor. Firmaya göre "Cortana'nın evrimindeki bu adım, bu ilkbaharda gelecek olan Windows 10'un en son sürümüne ücretsiz bir güncelleme olarak gelişmiş, kesintisiz kişisel verimlilik yardımı getirecek".

Microsoft'un launcher'ı sevilse de Cortana, uygulamanın en çok kullanılan işlevleri arasında değildi. Bu yüzden kaldırılması şaşırtıcı değil. Cortana'nın Kanada, Avustralya ve İngiltere gibi bazı ülkelerde birkaç aydır çalışmadığı da biliniyor.

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