Apple iTunes'u Emekli Etmeye Hazırlanıyor
Apple, kendisi ile uzun seneler boyunca özdeşleşen yazılımı iTunes'u emekli etmeye hazırlanıyor!
- Doğan Kürşat Aktaş
Bloomberg kaynaklı yeni bir habere göre, Apple bugün başlayacak WWDC 2019 etkinliği ile kendisi ile özdeşleşen ikonik yazılımı iTunes'u emekli edebilir.
Apple'ın WWDC 2019 açılış konuşmasından sadece üç gün önce, yani geçtiğimiz gün açıklanan raporda Cupertino merkezli şirketin Apple Music, Apple TV ve Podcast'ler gibi iPhone'larda kullandığımız uygulamaları macOS'a getirme planına dair bazı önemli bilgiler veriliyor.
Bu, iPhone cihazlarının yedekleme işlemleri ve depolanan verilerin yönetimi için iTunes'u kullanıyor olması nedeniyle sorunlara davetiye çıkarabilir ancak Bloomberg'in raporuna göre, tüm bu özellikler yeni Apple Music uygulamasına ilk günden taşınabilir.
Eğer bu senaryo gerçekleşirse Tim Cook muhtemelen bu sürecin nasıl işleyeceğini ayrıntılı olarak WWDC 2019'daki konuşmasında açıklayacak. iTunes'un ne kadar sorunlu bir yazılım olduğu ve son birkaç yıl içinde ne kadar "hantal" bir hale geldiği düşünüldüğünde de bu mantıklı bir hareket.
Daha önce de bahsettiğimiz gibi Apple, iTunes ve onun zengin içerik kütüphanesini ayrı uygulamalar arasında paylaştırmayı planlıyor. Bu sayede tek bir yazılıma atfedilen iş yükü de oldukça hafiflemiş olacak. Ancak bunun karşılığında dünyanın en tanınmış yazılımlarından birisi de tarihin tozlu sayfalarına karışıyor olacak.
Bloomberg'in kaynaklarının değinmediği nokta ise iTunes'tan Apple Music'e geçişin ne kadar süreceği. Apple'ın hazırlıklı olması durumunda Apple Music'e geçiş hemen gerçekleşebilir ve aksi takdirde aylar alabilir.
Geçişin nasıl işleyeceği konusunda hala Apple'dan gelecek detaylı bilgilere ihtiyacımız olsa da, müzik kitaplığınızı Apple Music'e ve tüm film ve şovlarınızı Apple TV uygulamasına aktarmak teknoloji devi Apple için yeterince kolay bir iş gibi göründüğünü söyleyebiliriz. Son iki yıl boyunca Apple, iOS üzerinde iTunes'un yerine Apple Music'i kullandı ve -aylık aboneliğe geçmeniz adına sürekli olarak ekranınıza gelen teklifler bir yana - bu değişiklik kullanıcıların gözüne çarpmadı.
Her ne olursa olsun, bugün, Apple'ın WWDC 2019 açılış konuşmasında tüm detayları öğreneceğiz.
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