Samsung'un En Hızlı Şarj Cihazı İnternette Göründü

Samsung da hızlanıyor: Şirketin yeni telefonları için geliştirdiği süper hızlı USB-PD hızlı şarj cihazı, görüntüleriyle birlikte internete sızdı.

  • Ercan Uğurlu
Samsung'un 65W USB-PD Şarj Cihazı Fotoğraflandı!

Samsung, akıllı telefon şarj hızları savaşında yarış dışı kalmış durumda. Piyasaya sürülen son amiral gemisi telefonlarda rekabet 120W gücüne kadar yükselirken, Güney Koreli şirketin telefonları yalnızca 45W'a kadar hızlı şarjı destekleyebiliyordu. Ancak görünen o ki, Samsung yeniden oyuna geri dönme hazırlığında.

Şirketin yaklaşmakta olan 65W şarj cihazı (EP-TA865), Eylül 2020'de Güney Koreli yetkililer tarafından onaylanmıştı. Ancak ilk kez canlı kanlı şekilde görüldü. Örnek sürümüyle fotoğraflanan Samsung 65W USB-PD şarj cihazı, 3 yönden de görüntülenmiş.

Üzerinde tek bir USB-C bağlantı noktası bulunduran cihaz, 20V ve 3.24A'e kadar USB güç dağıtımını destekliyor. Aynı zamanda PPS (Programlanabilir Güç Kaynağı) uyumlu olan cihaz, yeni akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlarla dahili çeşitli cihazlarla uyumlu olacak.

Bu cihazın, Samsung'un bugün tanıtacağı Galaxy S21 için kullanıma sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Ancak muhtemelen tanıtıldığında ayrı olarak satışa sunulacak.

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