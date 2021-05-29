Apple M1 İşlemcide Kapatılması Mümkün Olmayan Bir Güvenlik Açığı Bulundu

Linux geliştiricisi Hector Martin, Apple'ın kendi geliştirdiği ARM tabanlı M1 işlemcisinde bir güvenlik açığı olduğunu ve bu açığın kapatılamayacağını söylüyor. Ama bir de iyi haber veriyor...