Apple M1 İşlemcide Kapatılması Mümkün Olmayan Bir Güvenlik Açığı Bulundu

Apple M1 işlemcisinde bir güvenlik açığı bulunduğu, dahası kapatılmasının mümkün olmadığı iddia ediliyor. İyi haberse, bu açığın sisteme zarar verecek türden olmaması. Açığı keşfeden Hector Martin, Apple'ın M1 işlemcisi üzerinde çalışacak Asahi Linux projesini geliştirirken bu açığı tespit ettiğini açıkladı. Açtığı web sayfasında açığı detaylı olarak anlatan Martin, açığın ciddi olduğunu ancak sistem için bir tehdit oluşturmadığını söylüyor: "Pratik koşullarda hiç kimse bu açığı kötüye kullanamaz. Gizli kanallar bu açığı kullanarak işbirliği yapmayan uygulamalardan veya sistemlerden veri sızdıramaz."
Martin, bu açığı kapatmak için Apple'ın M1'de silikon seviyesinde bir değişiklik yapması gerektiğini söylüyor. Ancak kullanıcıların M1RACLES adını verdiği bu açıktan endişelenmek yerine kötü amaçlı yazılım gibi diğer yaygın güvenlik sorunlarına odaklanmaları gerektiğini de ekliyor.
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