Mars Helikopteri Ingenuity, Altıncı Uçuşunda Bu Kez Direkten Döndü!

Mars'ta şimdiye dek 5 başarılı uçuş gerçekleştiren minik helikopter Ingenuity, altıncı uçuşunda beklenmedik bir sorun yaşadı. Neyse ki araç, bu sorunla başa çıkmayı başardı ve güvenli bir şekilde iniş yaptı.