Mars Helikopteri Ingenuity, Altıncı Uçuşunda Bu Kez Direkten Döndü!

NASA'nın Mars'taki Ingenuity helikopterinin hikayesi insanlık için bir zafer olarak değerlendirilebilir. İşte o Ingenuity, Mars'ta yaptığı beş başarılı uçuşun ardından, 22 Mayıs'taki altıncı uçuş denemesinde "uçuş sırasında anormallik" ile karşılaştı. Yine de helikopter, soruna rağmen güvenli bir şekilde indi.
NASA, helikopteri arazinin havadan görüntülerini çekmek ve yeni bir noktaya inmek için keşif görevine göndermeyi planlamıştı. Uçuşun ilk 150 metresi sorunsuz geçti. NASA, yaptığı açıklamada, "ama bu uçuşun sonuna doğru bir şey oldu. Helikopter salınımlı bir düzende ileri geri eğilmeye başladı" dedi. Helikopter düşmeye başladı ve NASA, Ingenuity'nin güvenli bir şekilde inmeyi başarmadan hemen önce güç tüketiminde artış olduğunu fark etti.
NASA, "uçuşa yaklaşık 54 saniye kala, navigasyon kamerası tarafından gönderilen görüntülerde bir aksaklık meydana geldi" diyor ve ekliyor: "Bu aksaklık, tek bir görüntünün kaybolmasına neden oldu, ancak daha da önemlisi, sonraki tüm gezinme görüntülerinin yanlış zaman damgalarıyla teslim edilmesine yol açtı."
Bu görüntü sorunu, Ingenuity'nin navigasyon sistemi için sorun yarattı ve helikopter, kendini düzeltme aşamasına geçti. Sonuçta da tasarım ve mühendisliğinin bir kanıtı olarak, hedeflenen konumunun 5 metre yakınına inmeyi başardı.
Ingenuity baş pilotu Havard Grip bu durumu "gerçek anlamda, Ingenuity durumla başa çıkmayı başardı" diyerek özetliyor. Ayrıca Grip, uçuşu "stresli" olarak nitelendirdi.
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