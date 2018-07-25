Apple: MacBook Pro Sorununun Sorumlusu Yazılım

Yeni MacBook Pro'da bazı kullanıcıların yaşadığı "işlemci yavaşlaması" sorunu, Apple tarafından açıklığa kavuşturuldu ve onarıldı!

Apple: MacBook Pro Sorununun Sorumlusu Yazılım

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