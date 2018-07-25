Apple: MacBook Pro Sorununun Sorumlusu Yazılım
Yeni MacBook Pro'da bazı kullanıcıların yaşadığı "işlemci yavaşlaması" sorunu, Apple tarafından açıklığa kavuşturuldu ve onarıldı!
Intel Core i9'lu yeni MacBook Pro'nun yavaşlama sorunu, Apple'a göre cihazın inceliğinden kaynaklanmıyor. Firmaya göre sorunun kaynağı, yazılımdaki bir bug ve sorun, sadece Core i9'lu modeli değil, tüm yeni MacBook Pro'ları etkiliyor.
Apple, sorunla ilgili yaptığı açıklamada sorunu ortadan kaldıran bir onarımı macOS kullanıcılarına sunduğunu da söyledi. Peki sorun tam olarak neydi?
Bazı kullanıcılar, uzun süreli yoğun işlemlerde işlemcinin saat hızının ciddi biçimde düştüğünü gördüler. Neyse ki sorun, yazılımsal olduğundan Apple tarafından hızla onarıldı. Firma yaptığı açıklamada sorunun firmware'de eksik kalan bir dijital anahtardan kaynaklandığını, bunun termal yönetim sistemini olumsuz etkilediğini söyledi.
Onarım, macOS High Sierra 10.13.6 Supplemental Update'e dahil edilmiş bulunuyor. Firma, açıklamasında, web sitesinde gösterilen performans sonuçlarının değişmediğini, kullanıcıların 15 inç MacBook Pro'dan yüzde 70, 13 inç Touch Bar'lı MacBook Pro'dan ise iki kat daha hızlı performans bekleyebileceklerini söyledi.
Zeynel A. Öztürk
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