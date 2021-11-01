Apple MacBooklar, Google'ın Chromebook'larının Ensesine Yapıştı!

Apple, dizüstü bilgisayar pazarında büyük adımlar atıyor. BYOD hareketi, daha fazla çalışanın Apple dizüstü bilgisayarlarını işe getirmesine sebep oldu. Windows ve Chromebook ise ilk iki sırada yerini koruyor!