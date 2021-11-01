Apple MacBooklar, Google'ın Chromebook'larının Ensesine Yapıştı!

Cihazları içerik oluşturucular arasında son derece popüler olmasına rağmen, Apple özellikle son birkaç yılda iş alanında dizüstü bilgisayar pazarında etkin rol oynamaya başladı. 500 kişi üzerinde yapılan anket sonuçlarına göre, artık insanların yüzde 15.2'si iş için ana bilgisayarı olarak Mac kullanıyor. Bunun önünü açan yegane unsurun ise, Bring Your Own Device, yani Kendi Cihazını Getir trendinin olduğu öne sürülüyor.
Kendi Cihazını Getir, şirket çalışanları arasında yeni bir trend. Hibrit çalışma şeklinin benimsenmesiyle birlikte şirket çalışanlarını seçtikleri cihaz üzerinde çalışmaya teşvik eden bu hareket, özellikle global çapta rağbet görürken, çalışanların da Apple'ı tercih etmesiyle sonuçlanıyor.
Anket sonuçlarında, iş yerinde Apple dizüstü bilgisayarı kullananların yüzdesinin arttığı görülürken, öte yandan yüzde 61'lik bir kesimin ofiste halen Windows 10 işletim sistemine sahip dizüstü bilgisayarları kullandığını gösteriyor. Böylece Windows'lu cihazlar kendine en üst sırada yer bulurken, MacBook'lar yüzde 15.2 ile üçüncü sırada yer alıyor. İkinci sırada ise Chromebook'lar var ve ankete katılanların yüzde 16.6'sı tarafından tercih ediliyor. Linux dizüstü bilgisayarlar ise ankette yüzde 2.4'lük bir dilimde kendine yer bulabilmiş durumda.
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