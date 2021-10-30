Microsoft, Artık Bir Klasik Olan Kilit Simgesini Değiştirmeyi Düşünüyor

Microsoft, karışıklığı önlemek için Edge adres çubuğundaki HTTPS kilit simgesini değiştirebilir.

  • Ercan Uğurlu
HTTPS Kilit Simgesi Değişecek mi?

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Microsoft, Artık Bir Klasik Olan Kilit Simgesini Değiştirmeyi Düşünüyor

 

 