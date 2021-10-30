Microsoft, Artık Bir Klasik Olan Kilit Simgesini Değiştirmeyi Düşünüyor

Google Chrome ve Microsoft Edge gibi birçok web tarayıcısı, web sitesine güvenli bir HTTPS bağlantısı üzerinden bağlı olduğunuzu belirtmek için adres çubuğunda bir kilit simgesi kullanıyor. Şu anda da adres satırına baktığınızda bu kilit simgesini göreceksiniz. Ancak bu kilit simgesi, birçok kullanıcı tarafından yanlış anlaşılıyor ve sitenin güvenli olmasından ziyade, aksini düşünmesine sebep oluyor. Chrome da bir süredir bu kafa karışıklığını değiştirmenin yollarını ararken, sonunda bunu "aşağı ok" ile değiştirmeyi uygun görmüş.
Chrome tarafından yapılan açıklamada, düzenlenen anket çalışmasına katılan katılımcıların yalnızca yüzde 11'inin bahsi geçen kilit simgesinin anlamını doğru şekilde bildiğini, bunun için de bu simgeyi değiştirmeleri gerektiği söylenirken, bu bölümün genişletilmesi gerektiği konusunda karar kılmışlar. Ve bu karar Microsoft tarafından da kabul görmüş.
Bir Reddit kullanıcısının yayınladığı görüntüde, Microsoft'un bu fikri hızla benimsediği görülüyor. Microsoft Edge ekranının adres çubuğunda kilit simgesi yerini aşağı ok almış bile. Tıkladığınızda yerini açılır menü şeklinde bir pencereye bırakan aşağı ok, ziyaret edilen web sitesi ile ilgili daha fazla bilgiyi de sunuyor. Bu özellik şu an test aşamasında ve şirket bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağını açıklamış değil.
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