Apple Music İçin Dev Bir Adım: Çok Yakında PlayStation 5'e Geliyor!

Bir Reddit paylaşımına göre Apple Music çok yakında PlayStation 5'te yer alacak. Reddit'te yayınlanan görselde bu net şekilde görünüyor.
Paylaşılan görselde Spotify uygulamasının altında Apple Music'in yer aldığı görülürken, yanında "İndir" butonuda açık durumda. Ancak şimdilik bu butona tıklandığında, "bu uygulama yalnızca PS4'te kullanılabilir" şeklinde bir uyarı alındığını da söyleyen Reddit kullanıcısı, bunun bir optimizasyon sorunu olabileceğini öne sürüyor. Yani çok yakında Apple Music'i PlayStation 5'te görebiliriz.
Apple Music'in PlayStation 5'te yer alacak olması aslında çok da şaşırtıcı değil. Zira Sony ve Apple, son zamanlarda iş birliğinde bulunuyor. Sony, kısa bir süre önce PlayStation 5 sahiplerine Apple TV Plus için 6 aylık ücretsiz abonelik sunmak için Apple ile bir araya gelmiş ve ayrıca Apple da düzenlediği bir etkinlikte PlayStation 5 Dualsense ile Apple Arcade abonelerinin oyunlarını oynayabileceklerinden bahsetti. Buradan yola çıkarak, Apple Music'i çok yakında PlayStation 5'te görebileceğimizi söyleyebiliriz.
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