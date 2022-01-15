Apple OLED Ekranlı iPad Üzerinde Çalışıyor; Ama Hemen Heyecanlanmayın...

Apple'ın OLED ekranlı yeni bir iPad Pro üzerinde çalışıp çalışmadığı hakkında sürekli değişen sızıntıların gündeme gelmesi ateşin olmadığı yerden duman çıkmaz sözünü anımsatsa da konu Apple olduğunda yine de biraz mesafeli yaklaşmakta yarar olabilir. Bugüne kadar pek çok sızıntının aslı astarı olmadığını da gördüğümüz gibi, bazıları da doğru çıkabiliyor. Peki, Apple OLED ekranlı bir iPad Pro çıkartır mı?
Gelen son sızıntı bu yönde olsa da bu sızıntının kaynağı olan Güney Kore haber sitesi The Elec daha önce de tam tersini iddia etmişti. Birkaç ay sonra bu konudaki tutumunu değiştiren ve Apple'ın bir sonraki iPad Pro'sunun OLED ekranlı olabileceğini söyleyen The Elec, öte yandan bu doğru olsa bile, çok yakında bunu göremeyeceğimizi de söylüyor. Bilgilere göre Apple'ın OLED ekranlı bir iPad Pro üzerinde çalıştığı, ancak bunu 2024 yılına kadar göremeyeceğimiz ifade ediliyor.
Elbette bunu zaman gösterecek. Bekleyip göreceğiz.
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