Apple, Öncekine Benzemeyen Yeni Bir iPad mini İçin Kolları Sıvadı!

Küçük işletmeler hayatta kalma mücadelesi verirken, büyük teknoloji şirketlerinin salgın sırasında başarılı bir görünüm çizdikleri bir gerçek. Evden çalışmak ve okumak isteyen insanların artması ile birlikte, Apple, iPad satışlarında da bir artış görüldü. Bunun bir sonucu olarak da Cupertino merkezli şirket, altı yıl sonra iPad mini'yi yeniden tasarlamaya ve bir sonraki iPad Pro'ya birkaç yeni özellik eklemeye hazırlanıyor.
Bloomberg, "konu hakkında bilgisi olan kişilerden" alıntı yaparak, Apple'ın bu yıl içinde yeni iPad mini'yi ve aslen 2022'de piyasaya sürülmesi planlanan iPad Pro'yu yenilemeyi planladığını söylüyor. iPad mini'nin ana ekran düğmesini kaldırması ve ince çerçevelere sahip olması bekleniyor. iPad Pro'nun alüminyum gövdesinden ise cam bir arka kısım için vazgeçildiği söyleniyor. Bu cam arka kısım, Apple'ın kablosuz şarjı Pro modeline entegre etmesini sağlayacak ve ayrıca ters kablosuz şarj ihtimali de olabilir gibi gözüküyor. Bu özellik kullanıcıların iPhone'larını veya diğer uyumlu aygıtlarını endüktif temasla şarj etmelerine imkan tanıyacak.
Tabii ki bu iddialara şüphe ile yaklaşmakta fayda var, çünkü bu gelişmelerin henüz test aşamasının ötesine geçmediği söyleniyor ve bu yüzden de kullanıma girmeyebilirler.
Yeni nesil iPad mini ile birlikte, bu yılın sonuna kadar ince tasarımlı daha yeni bir giriş seviyesi iPad'in daha görülmesi söz konusu olabilir.
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