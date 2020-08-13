Apple One, Üyelik Hizmetlerini Bir Araya Toplayacak

Yeni bir rapor, Apple'ın kendi üyelik hizmetlerin bir araya getiren bir Apple One hizmetini ortaya çıkarmaya hazırlandığını söylüyor.
Bloomberg yeni raporunda Apple One'ın içerisinde hangi "paketlerin" bulunacağını söylenmese de, kullanıcının dilediği üyelik hizmetlerini dahil edebileceğini, böylelikle bir üyelik paketi oluşturabileceğini belirtiliyor. Yani Apple One, firmanın tüm hizmetlerini aynı anda sunan bir hizmet olmaktan çok, belirli hizmetleri daha uygun fiyatla almanızı sağlamak istiyor.
Apple, üyelik hizmetlerinin ne kadar başarılı olduğu hakkında pek konuşmasa da, Apple News+ konusunda pek memnun olmadığı bazı haber siteleri tarafından iddia edilmişti. Bununla birlikte Apple Music'te işlerin yolunda gittiği biliniyor.
Rapora göre yeni üyelik paketleri, ekimde yeni iPhone'larla birlikte ortaya çıkacak.
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