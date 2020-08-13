TikTok, MAC Adreslerini Rızanız Olmadan Toplamış!

Son zamanlarda şüpheleri üzerine çeken ancak hakkında tam bir kanıt bulunamayan TikTok, kullanıcıların MAC adreslerini toplarken fena yakalandı!

TikTok, MAC Adreslerini Rızanız Olmadan Toplamış!

TikTok, Çin hükümetiyle olan yakın ilişkileri nedeniyle son haftalarda şüpheleri üzerine çekse de, firmanın kötü bir iş yaptığına dair bir kanıt ortaya çıkmamıştı. Ancak Wall Street Journal'ın keşfiyle her şey değişti.

Rapora göre TikTok, Android kullanıcılarının MAC adreslerini toplayarak Google Play Store'un ilkelerini ihlal etti. 12 haneden oluşan, cihaza has ve eşsiz olan MAC adresleri, cihazları internet üzerinden tanımlamakta ve reklam sunmakta kullanılabiliyor. TikTok'un bu veriyi geçen sene 18 Kasım'da yayınladığı güncellemeye kadar, en az 15 ay topladığı bildiriliyor. Toplanan verinin cihaz tanımlayıcısı ile birlikte ByteDance sunucularına gönderildiği belirtiliyor.

TikTok'un bu bilgiyi topladığını gizlemek için büyük bir çaba sarf ettiği, özel bir şifreleme katmanı kullandığı belirtiliyor. Bu nedenle uygulamanın arka planda ne yaptığını anlamak, son derece zor bir hale geliyor.

TikTok'tan bir yetkili, yaptığı açıklamada "uygulamanın şu anki sürümünün MAC adreslerinin toplamadığını" söyledi.

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