Apple Otonom Arabaların Kullanıcı Arayüzü!
Yeni açıklanan Apple patenti, firmanın otomobil yazılımının yeni kullanıcı arayüzünü gösteriyor!
Bu senenin geçtiğimiz zamanlarında Apple yöneticisi Tim Cook, firmanın kendini-süren arabalarla çalıştığını doğrulamıştı, ama firma arabaların kendisini yapmakla değil, onları kontrol etmek için olan yazılımı geliştirmekle uğraşıyordu. Şimdi ise Apple'ın başvurusunu yaptığı bazı yeni patentler ortaya çıktı ve firmanın kullanma niyetinde olduğu kullanıcı ara yüzüne benzer bir şeyler gösteriyorlar.
Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne (USPTO) yapılan başvuruda çoğunlukla teknik diyagramlar ve açıklamalar bulunsa da, bunların arasında bazı göze çarpanlar var. Bir tanesinde, sürücünün önceden belirlenmiş bir güzergah seçme seçeneğinin olduğu görünüyor, diğerinde ise güzergahın otomatik belirlenmesi seçilebiliyor. Üçüncüde ise eğer normal güzergahta yolda bir tıkanıklık veya kapanma durumu varsa alternatif bir güzergah bulma seçeneği var.
USPTO, patenti daha 21 Aralık'ta yayınlamış olsa da, patentin Apple tarafından başvurusu 26 Mayıs'ta yapılmış. Bu da Tim Cook'un Apple'ın otonom arabalar üzerinde çalıştığını doğrulamasından haftalar öncesi oluyor.
H. Hüseyin Öztürk
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