Apple Pay ve Google Pay Yaptırımlarla Birlikte Rusya'da Kullanım Dışı Kaldı

Apple Pay ve Google Pay gibi mobil ödeme sistemlerinin, açıklanan yaptırımlar sonrasında Rusya'da tamamen kullanım dışı kaldığı bildiriliyor.

  • Levent Öztürk
Rusya'da mobil ödemeler de engellendi...
Visa

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