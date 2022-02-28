Apple Pay ve Google Pay Yaptırımlarla Birlikte Rusya'da Kullanım Dışı Kaldı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, küresel çapta tepkiler almaya devam ediyor ve en büyük bankalarından bazılarına uygulanan yaptırımlar, Rusların artık Apple Pay veya Google Pay mobil ödeme uygulamalarına da erişemeyeceği anlamına geliyor.
Rusya Merkez Bankası'nın söylediğine göre (Insider aracılığıyla), VTB Group, Sovcombank, Novikombank, Promsvyazbank ve Otkritie tarafından verilen kartlar artık Apple ve Google'ın ödeme hizmetleriyle kullanılamıyor.
Merkez Bankası'nın söylediğine göre müşteriler bu kartları yurt dışında kullanamayacak veya yaptırım uygulayan ülkelere online ödeme yapamayacak. Bu, Rusların en azından ABD, İngiltere, Avrupa Birliği ve Avustralya'da bulunan şirketlerin hizmetlerini kullanamayacakları anlamına geliyor.
Yaptırımlar, Rusya'daki ATM'lerde uzun kuyruklara yol açtı, para biriminin değerinin düşmesi ve Rus hükümetinin para çekme limitleri uygulaması nedeniyle rublenin nerdeyse çökmesine neden oldu.
Merkez Bankası, banka kartlarının Rusya genelinde standart ve temassız ödemeler için çalışmaya devam edeceğini ve müşterilerin fonlarına diledikleri zaman erişebileceklerini duyurdu.
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