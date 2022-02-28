Ukrayna'nın kripto hesaplarına bağış yağdı, son rakam belli oldu

Ukrayna, Rusya saldırısında iki kripto hesabı paylaşmıştı. Ukrayna'ya yapılan kripto para bağışının yaklaşık 17 milyon dolar değerinde olduğu açıklandı. Bu rakam 26 Şubat'ta 9 milyon dolardı.