Apple Pencil'a Sürpriz Bir Özellik Geliyor!

Şimdiye kadar piyasada iki nesil Apple Pencil gördük. Ortaya çıkan yeni patent ise, Apple'ın dijital kalemin bir sonraki sürümünü hazırlamaya başladığını gösteriyor.
AppleInsider tarafından ortaya çıkartılan yeni patent örneği, gelecekteki Apple Pencil'in 2'inci nesilden daha fazla özellik sunabileceğini gösteriyor. Bunlar arasında daha fazla jest ve ayrıca bir kamera dikkati çekiyor.
Apple Pencil 3.0'da kullanıcıya daha geniş bir el hareketi desteği sunacak gibi görünen Apple, kalemin yanına dokunmaya duyarlı bir panel yerleştirecek. Böylece kullanıcı kalemi hareket ettirirken, dokunmatik alan vasıtasıyla ek fonksiyonlara da sahip olacak. Bu işlev patent örneğinde "ek giriş yetenekleri" olarak ifade ediliyor.
Yeni Apple Pencil'in diğer bir dikkat çeken özelliği ise, dijital kaleme gelebilecek bir kamera oluyor. Apple Pencil'in sensörlerinin yanına gömülü bir kameradan bahsedilirken, bu kameradan daha önceki Apple patentlerinde de söz edilmiş, ancak şu ana kadar şirket bunu hayata geçirmemişti.
Yeni nesil Apple Pencil'in ne zaman tanıtılacağına ilişkin bir bilgi ise şu an için yok.
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