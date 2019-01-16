Apple, Pil Ömrü Sorununu Kılıf İle Çözecek
Apple, iPhone'un en büyük sorunlarından olan kısa pil ömrü için şık bir çözüm üretti!
- Doğan Kürşat Aktaş
Apple, içerdikleri ek batarya ile ekstra pil ömrü sunacak olan Apple Smart Battery Case telefon kılıflarını tanıttı. 9to5Mac'e göre yeni kılıflar, Apple'ın tanıttığı en son modeller olan iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modellerinde kullanılabilecek.
En son model iPhone'unun batarya ömründen şikayetçi olan kullanıcılar için bu kılıflar, daha fazla batarya ömrü kazanmanın pratik bir yolu olacak gibi görünüyor. Bunun en iyi yanı, ekstradan bir batarya veya kablo taşıma zorunluluğunun olmayışı.
Yeni Apple Akıllı Batarya Kılıfları, üç model için de 129 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Renk seçenekleri ise siyah ve beyaz ile sınırlı. Apple, kılıfların her bir model için şu artışları getireceğini vaat ediyor:
- iPhone XS - Ek 33 saat konuşma, 21 saat internet kullanımı ve 25 saat video oynatma süresi
- iPhone XS Max - Ek 37 saat konuşma, 20 saat internet kullanımı ve 25 saat video oynatma süresi
- iPhone XR - Ek 39 saat konuşma, 22 saat internet kullanımı ve 27 saat video oynatma süresi
Bu kılıflar, iPhone için ek batarya ömrü sağlamalarının yanında bu üst seviye cihazların cam materyalden oluşan arka yüzeylerini kaplayarak nispeten fiziksel darbelere karşı da koruma sağlayabilecek. Kılıfın iç yüzeyini kaplayan mikro fiber materyalin yanı sıra dış kısmını oluşturan silikon materyalin telefonu elde tutmayı kolaylaştıracağı söylenebilir.
Kılıfların resmi Apple ürünü olması, onları iPhone'lar ile tamamen uyumlu olmasını sağlıyor. Apple'ın açıklamasına göre iPhone cihazınız kılıfların takılı olduğu durumda kalan pil ömrünü akıllı bir şekilde gösterecek. Kılıflar aynı zamanda telefonlarda olduğu gibi Qi kablosuz şarj teknolojisi standardını, USB-PD adaptörleri ile hızlı şarj özelliğini ve Lightning bağlantısını destekliyor olacak.
Apple'ın akıllı batarya kılıfları için ön siparişler 18 Ocak Pazar günü XS modelleri için, ayın son günlerinde de XR modeli için alınmaya başlanacak.
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