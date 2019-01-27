Apple Project Titan'da İşler Yine Karıştı!
Apple'ın otonom araç geliştirme projesi Titan'da işler, gelen son haberle birlikte biraz daha karıştı!
- Levent Öztürk
Apple'ın otonom araç çabaları halen ciddi bir atılım gösterebilmiş değil ve firma, 2016'nın sonlarından beri düzinelerce işten çıkarma ve projenin bazı parçalarının kapatılması ile zorlu dönemlerden geçmişti. Daha sonra 2017 Ağustos ayında da Project Titan bir kez daha küçültülmüş ve Apple odağını yazılıma doğru çevirrmişti.
Şimdi ise proje bir kez daha küçülüyor gibi gözüküyor ve söylenilenlere göre firma, otonom araba girişiminde çalışan 200 kişi ile daha yollarını ayırdı. Neyse ki bu çalışanlar işsiz kalmayacaklar ve Apple, kendilerini firmanın diğer bölümlerine aktaracak.
Apple'ın yaptığı açıklamaya göre otonom sistemler üzerinde yetenekli bir ekip çalışmaya devam ediyor ve bu ekip 2019 boyunca odaklarını kritik alanlara çevirirken, bazı gruplar firma içerisinde diğer projelere kaydırılacak.
Bununla beraber Apple otonom araçlardan umudunu tamamen kaybetmiş gibi gözükmüyor ve "otonom sistemlerde büyük bir fırsat" gördüğünü söylüyor. Otonom araç grubunda yapılan çıkartmalar, firmanın geçtiğimiz yıl Doug Field'i tekrar işe alması ile beraber gelen yeniden yapılanmanın bir parçası olarak görülüyor. Field, Apple'daki çalışmasının ardından Tesla'da Mühendislik Yardımcı Başkanı olarak görev almıştı.
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