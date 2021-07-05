Apple Reklamında Samsung Galaxy S21 Sürprizi

Apple, hazırladığı tanıtım görselinde kullandığı Samsung Galaxy S21 ile herkesi şaşırttı. Ama alt metinde yazanlar, "işte bu bir Apple reklamı" dedirtiyor...

  • Levent Öztürk
Apple Reklamında Samsung Galaxy S21 Sürprizi

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