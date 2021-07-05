Apple Reklamında Samsung Galaxy S21 Sürprizi

Apple ve Samsung, reklamlarında çok da ince sayılamayacak detaylarla birbirlerinin ürünlerine saldırmak konusunda uzun bir geçmişe sahip. Özellikle Apple, iPhone'ları karşılaştırmak için piyasadaki en çirkin Android akıllı telefonu seçme alışkanlığına sahip. Ancak, Apple'ın Amazon ABD web sitesindeki yeni Beats Studio Buds (PhoneArena tarafından fark edildiği üzere) pazarlama çalışması olaya tamamen ter açıdan bakıyor gibi görünüyor ve bir Samsung Galaxy S21'i kullanıyor. Çoğu kişi için bu durum biraz şaşırtıcı olsa da, Apple'ın Galaxy S21'i kullanma kararı pazarlama açısından mantıklı sayılabilir.
AirPod'lardan farklı olarak Beats Studio Buds kablosuz kulaklıklar, yalnızca Apple ekosistemindeki insanlardan oluşmayan daha geniş bir kitleye hitap etmeyi amaçlıyor. Apple, Android tarafında insanları kendi tarafına çekmek istiyor ve Samsung hayranlarının, Apple'ın üst seviye akıllı telefon pazarında sahip olduğu tek 'gerçek' rekabet olduğu göz önüne alındığında, mükemmel bir hedef oldukları rahatlıkla söylenebilir. Reklam, Samsung kullanıcısını Galaxy Buds Pro veya başka bir Samsung ses ürünü yerine Beats Studio'yu seçmeye ikna edebilirse büyük bir başarı yakalayacağı kesin.
Ayrıca, Samsung ekosistemindeki kullanıcılara Apple'a geçmeleri için bir mesaj da söz konusu. Reklamda her ne kadar bir Galaxy S21 kullanılsa da, alt metinde kulaklığın Apple cihazları ile çok daha fazla imkan sunduğu belirtiliyor.
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