Netflix Tarihinin Önemli Filmlerinden The Old Guard'ın Devamı Geliyor!

Charlize Theron'un baş rolünü üstlendiği Netflix orijinal filmi The Old Guard, Temmuz 2020'de yayınlandı. Film her ne kadar bir baş yapıt olmasa da, ortalamanın üzerinde puanlar almayı başardı. Ve sonuçta 74 milyon Netflix hesabı tarafından izlenerek akış devinin önemli yapımlarından biri olarak tarihe geçti.
Ve şimdi, filmin devamı da gelecek gibi görünüyor. Theron, Variety'ye yaptığı açıklamada devam filminin 2022'nin başlarında çekileceğini söyledi. Senaryonun hazır olduğunu da söyleyen aktris, kendi oynadığı karakter Andy'nin yanı sıra ilk filmden iki karakterin de geri döneceğini doğruladı: Joe (Marwan Kenzari) ve Nicky (Luca Marinelli).
Yönetmen Gina Prince-Bythewood ise daha önce yaptığı bir açıklamasında The Old Guard çizgi romanlarına dayanan bir film üçlemesine ilgi duyduğunu net bir şekilde ifade etmişti. Bu yüzden ikinci filmin ardından bir de üçüncü filmin gelmesi sürpriz olmamalı.
The Old Guard 2'nin çekimlerine 2022'nin başlarında başlanacağını düşünürsek, yayın tarihinin 2022'nin sonlarında olacağını tahmin ediyoruz...
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