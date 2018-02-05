Apple, Samsung Display'den Siparişleri Azalttı mı?

Apple, iPhone X'in ekranlarını yapan Samsung Display'e verdiği siparişleri ciddi biçimde azaltmış olabilir!

Apple, Samsung Display'den Siparişleri Azalttı mı?

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Telefon satın alırken nelere dikkat etmeli?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Sony, İki Senelik Güncellemeler Sunabilir
Sevgililer Günü Hediyesi için En iyi Telefonlar
Apple, Samsung Display'den Siparişleri Azalttı mı?
Geleceğin "Aynasız" Otomobillerine Özel Kamera
Red Dead Redemption 2 İçin Yeni Erteleme!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir