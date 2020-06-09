Apple'dan Şaşırtıcı Bir Patent Daha: "Sentetik Grup Selfie"

Apple, korona virüs pandemisi sebebiyle selfie çekmekte sıkıntı duyan kullanıcılarına özel olarak "Sentetik Grup Selfie" teknolojisi üzerinde çalışıyor. Amerikalı şirket, bu teknolojinin patentini almış bile. Peki, Sentetik Grup Selfie nedir?

  • Ercan Uğurlu
Apple'dan Sosyal Mesafeli Selfie Patenti!

Korona virüs tüm dünyanın belini büktü, yaşam biçimini değiştirdi ve ülkelerin ekonomilerini derinden etkiledi. Şimdilerde her ne kadar bu hastalık bazı ülkeler ve insanlar tarafından geçmiş gibi algılansa ve öyle kabul edilse de, aslında ortada geçen bir şey yok. Zira korona virüs için henüz bir aşı geliştirilmiş değil. O nedenle korona virüse yakalanmamak için sosyal mesafe kurallarını katı şekilde uygulamak ve dışarıya maskesiz çıkmamak gerekiyor. Apple da bunu destekleyecek bir çalışmaya imza atmış.

Apple, salgın sebebiyle grup selfie çekmek isteyip de bir araya gelemeyen insanlar için "Sentetik Grup Selfie" adında bir teknolojinin patentini almış. Sentetik Grup Selfie özelliği ile beraber sosyal mesafenin korunduğu grup selfie fotoğrafları çekmenin önünü açan Apple, böylece şu dönemde bir araya gelmeyi özleyen kullanıcılarını fotoğraflarda bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Peki, Sentetik Grup Selfie nasıl çalışıyor?

Sosyal Mesafeli Sentetik Grup Selfie Nasıl Çalışıyor?

Aslında bu bir yazılım. Farklı yerde bulunan iPhone kullanıcıları birbirlerine bu yazılım üzerinden selfie daveti gönderebilecek. Size gelen bir daveti kabul ettiğinizde kamera ekranı açılacak ve selfie fotoğrafınızı çekip, daveti gönderen kişiye iletebileceksiniz. Sentetik Grup Selfie'sine davet edilen tüm katılımcılar fotoğraflarını çektiğinde ise selfie fotoğrafları ortak bir arka planda bir araya getirilecek. En azından patentte yer alan bilgiler bu şekilde.

Apple'ın bu özelliği iPhone kullanıcılarına ne zaman sunacağı ise şimdilik belirsiz.

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