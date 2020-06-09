Apple'dan Şaşırtıcı Bir Patent Daha: "Sentetik Grup Selfie"

Apple, korona virüs pandemisi sebebiyle selfie çekmekte sıkıntı duyan kullanıcılarına özel olarak "Sentetik Grup Selfie" teknolojisi üzerinde çalışıyor. Amerikalı şirket, bu teknolojinin patentini almış bile. Peki, Sentetik Grup Selfie nedir?