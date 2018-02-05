Apple Sevkleri Düştü, Kârı Yükseldi!
Apple'ın ürün sevkiyatı bir miktar düşse de, firma bu rekor kâr tablosuyla sevindi!
Kazanç sezonu tam olarak gerçekleştiğinde, Apple son finansal raporunda ilginç ayrıntılar sundu. Gelirler tam bir çeyrek için rekora ulaştıysa da şirket, iPhone X'in kalpleri ve zihinleri yakalamayı başaramadığına dair bazı raporları doğruladı ve rapora göre üretim yarı yarıya azaltıldı.
Rapora göre şirket, bir önceki yıla göre %13 artışla 88.3 milyar $'lık gelir elde etti. Bu artış çoğunlukla ürünlerinin uluslararası pazarda satışlarındaki artışla sağlandı. iPhone üreticisi, Çin'de ilk kez düşen pazarda %11'lik bir artış gördüğünü açıkladı. Uluslararası piyasa bu çeyreğin kazançlarının %65 gibi büyük bir bölümünü meydana getirdi.
Apple'ın CEO'su Tim Cook, rekor gösteren rapor için yorum yaptı:
"Apple'ın tarihindeki en büyük çeyrek, yeni bir iPhone serisinden şimdiye kadarki en yüksek geliri içeren geniş tabanlı büyümeden dolayı heyecan duyuyoruz. iPhone X, beklentilerimizi aştı ve Kasım ayında sevkiyatından bu yana en çok satan iPhone'umuz oldu. Ocak ayında aktif olarak kurulu cihaz tabanımız 1.3 milyara ulaştığı için de önemli bir kilometre taşına ulaştık. Bu sadece iki yılda yüzde 30'luk bir artış, ki bu da ürünlerimizin popülerliğinin bir kanıtı olmakla beraber
müşterilerimizin sadakatini ve memnuniyetini de gösteriyor."
Ancak, teknoloji devi için her şey toz pembe değil. Apple iPhone'un sevkiyatları bir önceki yıla göre %1 düşüşle 77.3 milyona indi. Gelirler, iPhone X tarafından talep edilen daha yüksek MSRP sayesinde %13 arttı. iPad bunun tersini gösterdi ve gönderiler %1 artarak 13.1 milyon adete geldi. Mac için hem gelir hem de ünite numaraları %5 oranında azaldı. iTunes ve App Store gibi ürünlerin sorumlusu olan hizmetler bölümü %18'lik bir artış kaydetti.
ABD'deki vergi reformu sayesinde, Apple'ın söz konusu ülkeye yaptığı yatırımları artırma sözü verdiği için bu süreçte yaklaşık 20.000 iş yarattı. Bu rapora göre, önümüzdeki çeyrekte efektif vergi oranının %15 seviyesinde olmasını bekliyor. Cupertino teknoloji devi geçen ay Homepod'tan Amazon Alexa'nın tehdidine verdiği yanıttan ötürü ön siparişler aldı. Akıllı hoparlör 349 dolara satılıyor ve ilk önce Birleşik Devletler, İngiltere ve Avustralya'ya gidecek.
H. Hüseyin Öztürk
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