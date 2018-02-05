Apple Sevkleri Düştü, Kârı Yükseldi!

Apple'ın ürün sevkiyatı bir miktar düşse de, firma bu rekor kâr tablosuyla sevindi!

Apple sevkleri düştü, kârı yükseldi!

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