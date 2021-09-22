Apple, Şimdi de Stres, Depresyon ve Kaygı Seviyesini Ölçme Peşinde!

Apple'ın stres, depresyon, kaygı ve bilişsel gerilemeyi tespit etmesine yardımcı olacak teknolojiler içeren bir dizi yeni proje üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Wall Street Journal'ın haberine göre Apple, biyometrik kullanıcı verilerini kullanarak bu tür zihinsel sağlık sorunlarının güvenilir bir şekilde tespit edilmesine ve teşhis edilmesine yardımcı olacak algoritmalar tasarlamaya çalışıyor.
Projeler, California Üniversitesi, Los Angeles (UCLA) ve biyoteknoloji firması Biogen ile ortaklaşa yürütülüyor. Apple'ın bu kurumların ilki ile stres, depresyon ve kaygıyı tespit edecek bir algoritma üzerinde çalıştığı ve projenin kod adının "Seabreeze" olduğu iddia ediliyor. Biogen ile yapılan projenin kod adının ise "Pi" olduğu iddia ediliyor ve bu projede teknoloji devi hafif bilişsel bozukluk üzerinde çalışıyor.
Görünüşe göre yeni algoritma, kullanıcıların yüz ifadelerini, konuşma biçimlerini, yürüyüşlerinin sıklığını ve hızını, uyku düzenlerini ve son olarak kalp atışlarını ve solunum hızlarını analiz ederek bu tür teşhis kararları alacak. Ayrıca teknoloji, yazım hatalarının sıklığını ve kullanıcıların yazdığı metin türlerini ve belki daha fazlasını da inceliyor.
Söylenilene göre veri gizliliğiyle ilgili endişelerden kaçınmak için, Apple'ın sunucularına verilerin hiçbir analizi gönderilmeyecek ve her şeyin kullanıcıların cihazlarında yapılacak.
Tüm bu özellikleri, geleceğin Apple Watch modellerinde ve yeni iPhone'larda görmeyi bekleyebiliriz. Ama bunun ne zaman olacağını kestirmek şu an için oldukça güç görünüyor.
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