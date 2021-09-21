iPhone 13 ile Gelecek Olan Sinema Modu Nedir; Ne İşe Yarıyor?

Akıllı telefonların video kabiliyetleri oldukça gelişti ve daha iyi videolar için özel modlar içermeye başladılar. Samsung, Galaxy telefonlarında yönetmen modu olarak bunu sunarken, Apple da iPhone 13 serisinde sinema modunu tüketicilere sunuyor.
Peki ama nedir bu sinema modu? Apple'ın yeni telefonları, profesyonel kameraların odak özelliklerini taklit edebilen sinematik bir moda sahip olurken, video aşamasında sahnenizi belirli konulara otomatik olarak odaklama olanağı tanıyor. Örneğin, arka plandaki herkes bulanıkken, ön planda birisi tamamen net şekilde görünebiliyor ve daha iyisi, ön plandaki bir karakter, arkasını dönüp baktığında, odağı arkadakilere kaydırabiliyor. Hemen aşağıda izleyeceğini iPhone 13 ile çekilmiş Whodunnit isimli çalışmada da bunun bir örneğini görebiliyorsunuz.
Apple, sinema modunun iPhone 13'te kullandıkları A15 Bionic işlemci sayesinde mümkün olduğunu söylerken -pek şaşırmayacağımız gibi- işlemcisinin rakip mobil çiplerden daha iyi olduğunun altını çiziyor.
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