Cadillac, 19 Dakikada Fişi Çekti; Yeni Lyriq Debut Edition Tükendi!

Rezervasyonlar açıldıktan sonra Cadillac, elektrikli crossover'ı Lyriq EV için alıcı bulmakta herhangi bir sorun yaşamadı. Electrek'in öğrendiği üzere, GM'nin lüks markası Lyriq'in Debut Edition'ı için açılan ön siparişler, 19 dakika içinde tükendi. Marka, 100 dolarlık ücreti kaç kişinin ödediğini söylemedi, ancak lüks elektrikli crossover için yoğun bir talep olduğu açık. Daha fazla Debut Edition modeli, 2022 yazında bayiler aracılığıyla satışa sunulacak.
Bu ilk ücret ödenmiş olsa da depozitolar her zaman nihai satışlara dönüşmüyor. Bazı insanlar, yalnızca son satın alma zamanı geldiğinde tekrar düşünmek için bir araç rezerve edebiliyor. Bununla birlikte, VW'nin ID.4 First Edition'ın "birkaç bin" birimini satması sadece sekiz saat sürmüştü. Toplam sayı küçük olabilir, ancak 19 dakikanın oldukça hızlı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Cadillac'ın bu satış rakamları tamamen beklenmedik değildi. Lyriq, yaklaşık 60.000 dolar başlangıç fiyatıyla hala pahalı bir elektrikli araç olsa da, 300 kilometreden uzun sağlam bir menzil, 190 kW hızlı şarj ve genişleyen 33 inç bilgi-eğlence (infotainment) ekranı vaat ediyor. Ayrıca, tanıdık isimlerden EV'lere yönelik güçlü bir talep modeli de var. Örneğin Ford, talebin erken üretim hedeflerini çok geride bırakmasının ardından F-150 Lightning üretimini artırıyor.
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