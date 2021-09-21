Cadillac, 19 Dakikada Fişi Çekti; Yeni Lyriq Debut Edition Tükendi!

Cadillac'ın yeni elektrikli crossover modeli Lyriq Debut Edition'ın ön siparişleri, sadece 19 dakika içerisinde tükendi.

  • Levent Öztürk
Lyriq Debut Edition Satışı Sadece 19 Dakika Sürdü!

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