Apple, Sır Gibi Sakladığı Yeni Cihazı İçin Düğmeye Bastı. İşte Tarihi...

Sanal gerçeklik (VR), arttırılmış gerçeklik (AR) ve karma gerçeklik (MR) derken, aslında uzun yıllardır konuşulmalarına rağmen her nedense bu teknolojileri gerçeklikte çok da kullanamadık desek yerdir. Örnekleri var, evet, fakat yaygınlaşmaktan şu aşamada uzaklar. Bunlardan en popüleri sanal gerçeklik oldu ve o da genellikle oyun platformlarında kullanılmasıyla sınırlı kaldı. En azından şimdilik. Fakat arttırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik konularında, gelecekte işler değişebilir gözüyle bakılıyor.
Apple'ın uzun yıllardır üzerinde çalıştığı AR gözlüğünü artık yakından tanıtması bekleniyor. Bloomberg'de yayınlanan bir raora göre Apple AR Glasses adı verilen arttırılmış gerçeklik gözlüğünü 2022 yılında tanıtacak ve ardından da 2023 yılında ise ultra yüksek çözünürlüklü VR / AR hibrit kulaklığına tanıtmaya odaklanacak. Bu bilgiler şu an raporda N421 ve N301 kodlarıyla yer alıyor.
Bunların yanı sıra yine raporda N301 kod adıyla farklı bir kulaklık setinin daha bilgileri geçiyor. Bunun da ekran ve sinametik hoparlör sistemi bulunacağı söylenirken, böylece sanal dünyayı gerçek ile ayırt etmenin oldukça zorlaşacağı da belirtilmiş durumda.
Elbette bunlar her ne kadar raporda yazıyor olsa da, kanlı canlı şekilde görülmeden ve Apple tarafından açıklanmadan ne söylense boş. Ancak işaretler her şeyin yolunda gittiğini ve 2022'de bu yeni nesil gözlüğü göreceğimizi gösteriyor. Bekleyip göreceğiz.
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