AOC 24G2U İncelemesi! İşte AOC 24G2U Özellikleri ve Performansı!

Monitör tercihinde bulunurken elbette önceliğiniz hangi kategoriye bakmanız gerektiğini işaret edecek. Eğer tercihiniz oyun ise, zaten belli başlı markalar var, bunlara yöneliyor ve model araştırmasına başlıyorsunuz. Şu sıralar özellikle oyun performansında size uyum sağlayacak ancak fiyat olarak da çok yüksek olmayacak bir monitör arıyorsanız, yüksek frekans ve düşük tepki süresine sahip modeller de bulabiliyorsunuz. Ancak çok sayıda değiller, biraz araştırmanız gerekebilir. Bunlardan biri ise bugün yakından bakacağımız AOC 24G2U modeli oluyor.
AOC 24G2U Tasarımı Nasıl?
AOC 24G2U, çok büyük boyutlu bir model değil. 24 inç gibi standart bir büyüklük sunuyor. Full HD çözünürlük için bu boyut yeterli olurken, 27 inç bir monitör almayı düşünüyorsanız ise, 2K seçeneği değerlendirmeniz daha iyi olabilir. Ancak dediğimiz gibi Full HD çözünürlük 24 inç için gayet yeterli.
AOC'nin çok sayıda türde ve özellikte monitörleri bulunuyor. Bu modelinde kavis yerine düz bir ekran tercihinde bulunan AOC, bu boyutta bizce kavissiz tasarımı tercih etmesi doğru olmuş. Zira öbür türlü ekran olduğundan daha küçük görünebiliyor.
Tasarımı plastik malzemeden oluşan monitör, yine ergonomik özelliklere sahip olmasıyla avantaj sağlıyor. Ekranı öne arkaya eğebiliyor, çevirebiliyor ve yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Monitör alırken bu özellikleri muhakkak arayın, karşısında otururken ekranı kendinize göre ayarlamada çok büyük kolaylık sağlıyor.
Monitörün bağlantıları arasında 2 adet HDMI 1.4 portu ile 1 DisplayPort 1.2 girişi ve VGA portu bulunuyor. Böylece farklı kaynaklara aynı anda bağlayabiliyorsunuz. Öte yandan ince ekran çerçevesinden dolayı, bu model çoklu ekran kullanımı için de ideal olacaktır.
Yine bağlantılarda 4 adet USB 3.0 portunun bulunduğu ve ayrıca 2W'lık çift hoparlörün yer aldığı bilgisini de verelim.
Monitörün menü ayarlarını da ekranın sağ tarafındaki tuşları kullanarak yapabiliyorsunuz. Ancak tuş takımı yerine bir joystick kullanılsa daha iyi olabilirmiş.
AOC 24G2U Özellikleri Neler?
AOC 24G2U, 24 inç boyutundan IPS panele sahip. Ekranda 144Hz FreeSync desteği var. Bu oldukça önemli. Ayrıca 1 ms tepki süresi de özellikleri arasında not edilmiş durumda. Fakat 1 ms GtG şeklinde değil. Bunun yerine MPRT, yani Motion Picture Response Time şeklinde geçiyor.
Monitörler arasında tercih oyunlardan yana olacaksa ve uygun fiyatlı bir model isteniyorsa aranması gereken bir özellik olurken, elbette yine de rekabetçi oyunlar için bir monitör arıyorsanız IPS yerine TN panellere yönelmek daha doğru olacaktır. Fakat dediğimiz gibi fiyat/performans şeklinde değerlendirdiğimizde gayet makul. Ghosting etkisini görmek için çok dikkat etmeniz gerekecek.
Bu modelde FreeSync ile 144Hz tazeleme hızı desteği sağlanıyor. Bu da bilgisayarınızda AMD ekran kartı varsa, ekran kartı ve monitör 144Hz'e kadar kare hızında senkron yakalayabilecek anlamına geliyor.
Monitör varsayılan otomatik modlarıyla da güzel bir görüntü sağlıyor, ancak daha doğru renkleri için yine de kendi ayarlarınızı yapmanızı tavsiye ederiz. Genel çerçevede renk doygunluğu ve canlılığı ile hem oyunlarda hem normal kullanımlarda güzel bir görüntü sağlayabilen monitör, gece kullanımlarında da keyifli bir oyun deneyimi sunacak.
IPS panellerin renk avantajını kullanabilen monitör, öte yandan görüş açısı konusunda da gayet iyi. Dikey düzlemde ve yatay düzlemde görüş açıları gayet geniş ve herhangi bir kayıp gözlenmiyor.
AOC 24G2U'nun diğer özellikleri arasında ise 250 kandela parlaklık ve 1000:1 tipik kontrast oranı bulunuyor. Karanlık sahnelerde endişeniz olmasın, monitör güzel görüntü üretiyor. Görüntüleme oranı da görüldüğü gibi 16:9 şeklinde olan monitörde, Input Lag de düşük seviyede. Ayrıca gayet cömert bir renk gamı sunan AOC 24G2U, renk tutarlılığı konusunda da işini iyi yapıyor.
Sonuç
İnceleme boyunca söylediklerimizi bir araya toplayacak olursak, AOC 24G2U bir fiyat/performans modeli oluyor. 1600 TL fiyatla düşük tepki süresi ve 144Hz tazeleme hızına sahip ekran, bu fiyatlarda 24 inç boyutta iyi bir monitör arayanlar tarafından rahatlıkla tercih edilebilir. Bu kategoride bir – iki rakibi daha var, ancak ergonomik özelliklere sahip olmasıyla da öne çıktığını söylemek mümkün.
CHIP Online Notu: %90
+ Fiyatı için gayet uygun
+ Canlı ve doğru renkler
+ Bağlantı seçenekleri
+ Ergonomik tasarım
+ 144 Hz ve FreeSync desteği
+ Hoparlör var
- OSD için joystick yok
Kimler AOC 24G2U Satın Almalı?
Oyunlar için iyi bir fiyat/performans monitörü arayanlar AOC 24G2U modelinden gayet memnun kalacaklardır kanaatindeyiz.
AOC 24G2U Alternatifleri Neler?
AOC 24G2U monitörüne alternatif olarak Asus TUF VG249Q modeli de değerlendirilebilir.
AOC 24G2U Teknik Özellikleri
Ekran 23.8 inç
Çözünürlük 1920x1080
Tarama Hızı 144Hz
Görüntüleme Oranı 16:9
Panel IPS
Tepki Süresi 1 ms
Parlaklık 250 kandela
Kontrast (Tipik) 1000:1
Görüş Açısı 178/178 derece
Hoparlör 2Wx 2
Bağlantılar HDMI 1.4 (2 adet), DisplayPort 1.2, VGA, kulaklık, USB 3.0 (4 adet)
Boyutlar 539 x 504 x 227 mm
Ağırlık 4.25 kg.
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