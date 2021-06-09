Apple, Sızdırılan Çıplak Fotoğraflar Nedeniyle Büyük Tazminata Mahkum Oldu!

Apple, Oregon Üniversitesi'nde öğrenci olan bir kadına milyon dolarlarca tazminat ödeyecek. Tazminatın sebebi ise, 21 yaşındaki öğrencinin çıplak fotoğraflarının 2 Apple çalışanı tarafından internete sızdırılması.
Bundan birkaç sene önce yaşanan olayda, ABD'nin Oregon eyaletinde yaşanan bir kadın, bozulan iPhone'unu Apple yetkili servisine götürmüş ve akabinde hayatının şokunu yaşamış. Bozulan iPhone'u tamir için götürdüğü teknik serviste 2 Apple çalışanı tarafından karşılanan kadın, telefonunu bıraktıktan sonra evine dönmüş. Sonrasında bilgisayarını açtığında ise, kendi iPhone'unda yer alan müstehcen fotoğraflarının internete sızdırıldığı acı gerçeğiyle karşılaşmış. Kadının telefonundaki fotoğraflar, Facebook üzerinden internete yayılmış.
2016 yılında yaşanan bu olayın ardından bir dizi soruşturma ve mahkeme koridorları ile geçen sürenin ardından şimdi adalet tecelli etmiş durumda. Apple, kadın ile anlaşmaya vardı ve birkaç milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmiş durumda.
Konuyla ilgili açıklama yapan Apple sözcüsü gizlilik ihlalini doğrularken, Apple'ın müşterilerinin gizliliğini son derece ciddiyetle karşıladığını ve bu konuda önemli önlemler aldığını belirtiyor.
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