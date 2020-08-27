Apple, Son Günlere Damga Vuran Tartışmada Geri Adım Attı

Apple, uygulama içi satın almalarla ilgili bir tartışma yaşadığı WordPress'ten özür diledi. Popüler içerik yönetim sistemi (CMS) WordPress'in App Store'daki ücretsiz uygulamasında herhangi bir uygulama içi satın alma bulunmuyor. Bununla birlikte WordPress, bu uygulamayı kullanarak ücretli üyeliklerin reklamını yapıyor.
WordPress'in ücretli hizmetlerinin reklamını yapmasına engel olmak isteyen Apple, uygulamanın güncellemelerine bir engelleme getirmiş ve açık kaynaklı projenin uygulama içi satın almaları kullanmasını istemişti. Bunun nedeni, Apple'ın kendi mağazası üzerinden yapılan satışlardan yüzde 30 pay alması. Bu kesintiyi yüksek bulan Epic Games, geçtiğimiz günlerde Fortnite'ın içerisinden sanal para almaya olanak tanımış ve bu davranışı, oyunun App Store'dan çıkarılmasına yol açmıştı.
Apple'ın WordPress'in iOS uygulamasının güncellemelerini engelleme kararı, firmanın yenilenen ilkelerine aykırı idi. WordPress geliştiricisi Matt Mullenwag'un konuyla ilgili tweet'inin sosyal platformda dikkat çekmesinin ardından Apple, geri adım atmak zorunda kaldı ve sorunun ortadan kalktığına dair bir açıklama yaptı.
Apple ve WordPress arasındaki sorun ortadan kalksa da, Epic Games ve diğer geliştiriciler, yüzde 30'luk kesintiyle ilgili mücadele vermeye devam ediyorlar.
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