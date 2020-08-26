Apple, iPhone XR ve iPhone 11 Pro'yu Öldürme Kararı Almış Olabilir

iPhone 12 lansmanına artık oldukça yaklaştık. Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni serinin, 4 farklı şekilde karşımıza çıkması beklenirken, bu modellerin iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Max Pro şeklinde olacağı düşünülüyor. Bunlardan iPhone 12 ve iPhone 12 Max hızlıca piyasaya sunulacakken, tedarik sorunlarından ötürü iPhone 12 Pro ile iPhone 12 Max Pro'nun satışına daha sonra başlanabileceği de söyleniyordu. Şimdi ise Apple tarafından yeni bir havadis daha geldi, ancak bu kez hedefte iPhone XR ve iPhone 11 Pro var.
Apple haberleri yayınlayan bir twitter kullanıcısı olan @iAppleTimes, Apple'ın artık 2 iPhone modelini üretmeyeceğini söylüyor. Tweet'e göre Apple, iPhone 12'yi piyasaya sürdükten sonra iPhone XR ve iPhone 11 Pro'nun üretimini durduracak.
Elbette bu sızıntı ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır, bunu ancak zaman gösterecek. Yine de bir olasılık olarak göz önünde bulundurulabilir. Zira Apple, daha önce iPhone 11'leri tanıttığında benzer senaryo iPhone XS ve iPhone XS Max için gerçekleşmişti. Yani Apple, iPhone 12'yi tanıttıktan hemen sonra iPhone XR ve iPhone 11 Pro'nun satışını durdurabilir.
Peki, iPhone XR veya iPhone 11 Pro satın almayı düşünenler ne yapacak? Elbette bu haber stokları eritmek için ortaya atılmış olabilir. Ancak bu 2 telefondan birini satın almak isteyenler için bu pek önemli değil. Satın almak isteyenler şu an Apple'ın bu 2 telefonu kendisinden alabilecekleri gibi, üretimden kaldırıldıktan sonra da piyasada farklı kaynakların stoklarda bir süre daha bu telefonları bulabileceklerdir. Ancak fiyatları nasıl etkilenir, şimdiden kestirmesi zor.
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