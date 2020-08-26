Japonya, İçerisi Görünen "Şeffaf Tuvaletleri" Kullanıma Sundu

Şaşırtıcı haberlerle sık sık gündeme gelen Japonya'dan bir şaşırtıcı haber daha: Başkent Tokyo'da içerisi görünen "şeffaf tuvaletler" kullanıma sunuldu.

  • Levent Öztürk
Tokyo'da "şeffaf" tuvaletler kullanıma açıldı
Satoshi Nagare/The Nippon Foundation

Kamuya açık tuvaletlerin en temiz yerler olduğunu söylemek pek mümkün değil. Ancak yenilikçi tuvaletleriyle de bilinen Japonya, umumi tuvaletlerin "karanlık, pis, kokulu ve korkutucu" olduklarına yönelik algıyı, Tokyo'da yeni şeffaf tuvaletler açarak değiştirmeyi hedefliyor.

Bu tuvaletler, kullanıcıların tuvaletlerin temiz olduğundan ve kimsenin içeride olmadığından emin olmaları için içeriyi görmelerine imkan tanıyacak "akıllı cam" kullanılarak kuruluyor. Biri tuvalete girip kapıyı kilitlediğinde, cam otomatik olarak opak biçime geçerek içerinin görülmesini engelliyor. Diğer zamanlarda ise, içerisi rahatlıkla görülebiliyor.

Nippon Foundation, Tokyo Tuvalet Projesi'ni başlatarak şehrin popüler Shibuya bölgesinde yer alan 17 umumi tuvaleti bu şekilde yeniledi. Nippon Foundation'ın söylediğine göre tuvaletler 16 öne çıkan tasarımcı tarafından tasarlandı ve herhangi bir cinsiyet, yaş veya engel farkı gözetmeksizin herkesin erişimine açık olarak tamamen kapsayıcı bir toplumun olasılıklarını gösteriyor.

Yeni tuvaletlerin bir kısmı renkli akıllı camdan yapılarak kullanıcılara kullanmadan önce tuvaletleri kontrol etme imkanı tanırken, Ebisu Park'ta yer alan ve neolitik dönemin tuvaletleri olarak tanımlanabilecek "kawaya" görüntüsü ve hissi vermesi için tasarlanan tuvaletler gibi bir kısmı da daha kapalı cisimlerden oluşuyor.

Yeni tuvaletlerin tamamı, en iyi kullanıcı deneyimini sunmak için düzenli olarak profesyonel tuvalet denetleyiciler tarafından kontrol edilecek ve bakımları yapılacak.

Şu anda Ebisu Park, Yoyogi Fukamachi Mini Park, Haru-no-Ogawa Halk Parkı, Ebisu Doğu Parkı ve Ebisu İstasyonu'nda yeni tuvaletler hizmet vermeye başladı. Yenilikçi umumi tuvaletlerin daha fazlası, Nishihara Itchome Park ve Jingy-Dori Park içerisinde hizmet vermeye başlayacak ve geri kalanların da 2021 baharına kadar tamamlanması planlanıyor.

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