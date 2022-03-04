Apple'dan Sonra Microsoft da Rusya'daki Tüm Satışlarını Durdurdu

Ukrayna'nın işgaline tepki olarak ürünlerini Rusya pazarından çeken tek teknoloji devlerine Microsoft da katıldı. Microsoft, Rusya'daki tüm yeni ürün ve hizmet satışlarını 'askıya alıyor' ve ABD, İngiltere ve AB yaptırımlarına uymak için ülkedeki işinin "birçok yönünü" durduruyor. Bu karar, Microsoft'un Rus devlet medyasını platformlarında kısıtlamasından ve Ukrayna Başbakan Yardımcısının şirketi Rus Xbox hesaplarını engellemeye çağırmasından günler sonra geldi.
Microsoft'un bu geri çekilmeyi neredeyse zorunlu gördüğünü söyleyebiliriz. Şirket başkanı Brad Smith'in söylediğine göre, bunun gibi "somut adımlar" en fazla etkiye sahip olacak ve Ukrayna'daki durum geliştikçe "ilave adımlar" atılacak. Microsoft, Rusya'ya yönelik eleştirilerinde oldukça açıktı, işgali "haksız, sebepsiz ve yasa dışı" olarak nitelendirdi ve Ukrayna'ya karşı Rus siber saldırılarını tespit etme ve bunlara karşı koyma çabalarına dikkat çekti.
Girişimin, Rusya'nın teknoloji kullanımı üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Microsoft ürünleri, Windows, Office ve Microsoft 365 veya Azure gibi hizmetler dahil olmak üzere birçok ülkede olduğu gibi Rusya'da bilgi işlem için önemli role sahip. Mevcut kullanıcılar erişimi kaybetmeyebilir, ancak bu, yeni bir ürün satın alması veya aboneliği yenilemesi gereken herkes için sorun oluşturabilir.
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