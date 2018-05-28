Apple, Steam Link için Kapıyı Açık Bıraktı

Apple, Steam Link'in iOS'a gelmesini mümkün kılan açık bir kapı bıraktı!

Apple, Steam Link için Kapıyı Açık Bıraktı

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