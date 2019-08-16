Apple, Tartışmalı Pil İşlevini Savundu!
Apple, "Pil Sağlığı" işlevinin iPhone'u tamir ettirince yok olmasının "güvenliğiniz için" olduğunu söyledi!
iPhone'un pilini üçüncü parti servisler yoluyla değiştirdiğinizde "Pil Sağlığı" işlevinin devre dışı kaldığı, geçen hafta ortaya çıkmıştı. Yani pilini Apple'ın yetkili servisleri yerine herhangi bir telefon tamircisi yoluyla değiştirenler, pille ilgili istatistikleri artık göremiyordu.
İşin garip yanı, takılan pil orijinal bile olsa işlev devre dışı kalıyor ve şu hata mesajı gösteriliyordu: "Bu iPhone'un orijinal bir pile sahip olup olmadığı doğrulanamıyor. Bu pil için sağlık bilgisi yoktur."
Gelen eleştiriler üzerine Apple, bunun "kullanıcıların güvenliğini sağlayama yönelik bir önlem" olduğunu iddia etti. The Verge'e konuşan Apple yetkilisi, şunları söyledi: "Bu bilgi, kullanıcıları güvenlik veya performans sorununa yol açabilecek hasarlı, kalitesiz veya kullanılmış pillerden korumak için gösterilmektedir. Bu uyarı, yetkisiz onarımdan sonra kullanıcının telefonu kullanma kabiliyetini etkilememektedir."
Bununla birlikte bir işlevin tamamen ortadan kalkmasının, "kullanıcının telefonu kullanma kabiliyetini" etkilediği rahatça söylenebilir. Buna karşın Apple, bu bilgileri gösterse bile isabetli olmayabileceğini savunuyor.
Apple'ın bu hareketinin ne gibi yasal sonuçlarının olacağı, bölgeden bölgeye değişiyor. Firma geçen sene Avustralya'da, üçüncü parti servislerden geçen cihazları onarmadığı veya iade almadığı için 9 milyon dolar ceza almıştı. 2017'nin sonunda ise firma, "BatteryGate" olarak bilinen telefon yavaşlatma fiyaskosu üzerine ucuz pil dağıtmaya başlamıştı.
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