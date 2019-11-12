Apple TV+ İçin Beklenen Dizilere Onay Geldi

Apple'ın 1 Kasım itibariyle 100'den fazla ülke ve bölgede kullanıma sunulan dijital platformu Apple TV+, kullanıcılardan aylık 4,99 dolar istiyor. Bir hafta deneme üyeliğine de sahip olan servis için daha önce duyurulan şovların yeni sezonları için de onay geldi.
Apple, fanlar tarafından beklenen Apple TV+ şovları arasında The Morning Show, See, Dickinson ve For All Manking gibi yapımların 2'inci sezonlarıyla ekranlara döneceğini onayladı. Halihazırda The Morning Show'un prodüksiyon süreci devam ediyordu bilindiği üzere, ancak yine de resmi onayın gelmesi bekleyenlerin içini rahatlatacaktır.
Öte yandan Apple TV+ ekranlarında ilgi çekici bir gerilim dizisi olacağı da duyuruldu. Adam Scott'un başrolünü üstleneceği dizinin yönetmeni ise Ben Stiller.
Apple TV+ içerik konusunda elini kuvvetlendirmeye çalışsa da, şimdilik Netflix karşısında pek şansı yok gibi görünüyor. Bakalım ilerleyen günler neler gösterecek.
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