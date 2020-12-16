Apple Ültimatom Verdi; iOS Uygulamaları İçin Yeni Dönem Başlıyor

Apple kullanıcılarına müjde; artık gizli gizli veri toplamak yok! Apple, tüm macOS ve iOS uygulaması üreticilerine bu konuda açık bir ültimatom verdi ve her şeyi listelemelerini şart koştu.