Apple Ültimatom Verdi; iOS Uygulamaları İçin Yeni Dönem Başlıyor

Eğer bir Apple kullanıcısıysanız, MacOS ve iOS 14 uygulamalarınızın sizin hakkınızda ne tür veriler topladığını mutlaka merak etmişsinizdir. O zaman size iyi bir haberimiz var: Artık indirmeden önce kontrol edebilirsiniz. Apple, geliştiricilerin, kullanıcılar üzerinde topladıkları bilgileri App Store sayfalarından açıklamalarını zorunlu tutmaya başlıyor.
Yeni yayınlanan iOS 14.3'teki yeni bir özelliğin parçası olarak, her bir App Store uygulamasının "Uygulama Gizliliği" bölümünde, geliştiriciler hangi bilgilerin toplandığını üç bölümde özetleyecek: "Sizi izlemek için kullanılan veriler", "size bağlanan veriler" ve "size bağlanmayan veriler" burada açıkça listelenecek. Bunlara, uygulamanın şirketinin kendisi için topladığı kişisel ve finansal verileri ve hangi verilerin (varsa) diğer şirketlerle paylaşıldığı da dahil.
Apple, yalnızca geliştirici eski bir uygulamayı güncellediğinde veya App Store onayı için yeni bir uygulama gönderdiğinde bunların eklemesini şart koşuyor. Yani bu açıklamaları tüm uygulamalarda hemen görmeniz mümkün olmayabilir. Ancak bazı uygulamaların listesi şimdiden güncellenmeye başlandı bile.
Bu bilgiler firmalardan açıklanan verilere dayanıyor ve Apple, inceleme sürecinde uygulamaları incelemekle birlikte, ne tür verilerin toplandığını listeleme görevini geliştiricilere bırakılıyor. Örneğin, Apple "toplanan" veriyi cihazdan iletilen ve resmi uygulama gizlilik politikalarına göre "iletilen isteğe gerçek zamanlı olarak hizmet vermek için gerekli olandan" daha uzun süre erişilebilen veriler olarak nitelendiriyor. Bu süre, uygulama geliştiricilerin kendileri tarafından belirleniyor.
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