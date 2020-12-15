Jailbreak Uygulama Mağazası Cydia, Apple'a Tekelcilik Davası Açtı

Cydia, geçtiğimiz hafta açtığı davada Apple'ı, "iOS uygulamaları ve dağıtımı üzerinde yasadışı yollarla rekabete aykırı bir şekilde davranmakla" suçladı. Firma, eğer durum böyle olmasaydı kullanıcıların "iOS uygulamalarını nasıl ve nereden bulacaklarını seçebileceklerini ve geliştiricilerin kendi seçtikleri iOS uygulama dağıtıcısını kullanabileceklerini" öne sürüyor. Apple ise yaptığı açıklamada tekel olduğunu reddetti ve davayı gözden geçireceklerini söyledi.
Apple, App Store'u Cydia'nın gelmesinden bir yıl sonra, 2008'de açtı. Resmi olmayan mağaza, iPhone ve iPad'lerini jailbreak yapan kullanıcıların uygulamaları indirmesine ve Apple'ın onaylamadığı özellikler eklemesine olanak tanıyor. Zamanla Apple, cihazlarında jailbreak yapmayı daha zor hale getirdi ve Cydia artık bir zamanlar olduğu kadar öne çıkamıyor veya popüler değil. 2010 yılında, Cydia geliştiricisi Jay "Saurik" Freeman 4,5 milyon kullanıcının mağazasında uygulama aradığını söylemişti.
Washington Post'a göre, App Store gibi, Cydia da uygulama satışlarından yüzde alıyor. Geliri 2011 ve 2012'de yaklaşık 10 milyon dolara ulaştı. Freeman 2018'de Cydia'nın mağazasından satın alma işlemlerini sonlandırdı.
Dava, benzer nedenlerle Apple'a karşı dava açan bir dizi firma ve kurumu takip ediyor. Ağustos ayında Epic Games, App Store kurallarını atlatmaya çalıştığı iddiası ile suçlandıktan sonra Apple'a dava açtı. İçinde Epic ve Spotify'ın da olduğu bir grup firma, Apple ve Google'ın uygulama mağazası kurallarını değiştirmesi için baskı yapıyor. Apple ayrıca Avrupa ve ABD'deki düzenleyiciler tarafından da anti tröst incelemesi altında tutuluyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın