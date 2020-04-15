Google'ın COVID-19 Takipçisi, İşte Böyle Dağıtılacak

Google'ın COVID-19 takipçisinin, Google Play Hizmetleri üzerinden dağıtılacağı ortaya çıktı.

Google'ın Covid-19 Takipçisi Böyle Dağıtılacak

Corona virüsü küresel salgınının teknoloji üzerinde ilginç bazı yan etkileri de oldu, Apple ve Google'ın bir araya gelerek salgın hakkında bilgi vermesi gibi. İki firma, yakınlarınızda bulunan hastaları görmenizi sağlamak için çalışıyor ancak bu bilginin size nasıl ulaşacağı konusu, bilinmezliğini koruyordu. Şimdi ise Google, sürecin nasıl işleyeceği hakkında bazı bilgiler verdi ve güncellemelerin Google Play Hizmetleri altyapısıyla dağıtılacağını söyledi.

Covid-19 iz takibi hakkındaki son güncellemelerin Google Play Hizmetleri üzerinden yayınlanacak olması, bilgileri Android 6.0 ve üzerini kullanan tüm telefonların alacağı anlamına geliyor. Google Play Hizmetleri, güncellemelerin hızla dağıtılmasını da sağlayacak ve mümkün olduğunca çok kişiye ulaşmasını kolaylaştıracak.

Google hizmetlerini kullanamayan Huawei telefonları için farklı bir sistem kullanılacak. Google, bu telefonlar için, üreticilerin dilerse kullanabileceği özel bir uygulama iskeleti (framework) sunmayı planlıyor.

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