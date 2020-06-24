Apple ve HEY Uygulaması Arasındaki Büyük Savaşta Sürpriz Gelişme

Apple ve HEY uygulama geliştiricileri arasında son birkaç gündür ipler bir hayli gerilmişti. Basecamp'in kurucu ortağı David Heinemeier Hansson girişimiyle geliştirilen yeni nesil bir e-posta uygulaması olan HEY, daha önce bu haberimizde de anlattığımız gibi yeni nesil bir Outlook ve Gmail mail uygulaması, ancak farklı özellikler içeriyor.
HEY uygulaması hemen her platformda yer alırken, bu platformlar arasında kuşkusuz iOS da yer alıyor. Ancak HEY uygulamasına gelen son güncelleme Apple'ın onayına takılmış ve akabinde de bu uygulama Apple tarafından reddedilmişti. Uygulamanın reddedilmesinin sebebi ise Apple'a göre, uygulamadan beklenen yüzde 30'luk komisyonu elde edemeyecek olması. Elbette bu ret, David Heinemeier Hansson'ı bir hayli kızdırmıştı.
Twitter üzerinden seri tweet'lerle konuyu sosyal medyaya taşıyan David Heinemeier Hansson'ın çabaları ise sonuç vermiş gibi görünüyor. Zira Apple, Basecamp'e, David'in tweet'lerini gördüklerini ve uygulamayı onayladıklarını söyleyen bir mektup yazmış.
Apple'ın bu kararı oldukça şaşırtıcı. Henüz birkaç gün öncesine kadar bu katı kararının arkasında duran Apple'ın bir anda strateji değiştirmesi, bu komisyon meselesini uzatıp dikkatleri üzerine çekmek istemediği şeklinde yorumlanıyor. Apple, muhtemelen diğer komisyon aldığı uygulama geliştiricileri "uyandırmak" istemiyor ve konuyu bir anda örtbas etmeyi umuyor.
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