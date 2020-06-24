Apple ve HEY Uygulaması Arasındaki Büyük Savaşta Sürpriz Gelişme

Apple ve HEY uygulaması arasında yaşanan onay kavgası ipleri bir anda germişken, Apple şaşırtıcı bir kararla uygulamaya onay verdi. Böylece HEY uygulaması, App Store'a geri döndü. İşte, bu ilginç süreçte yaşananlar.