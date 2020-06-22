Apple'ın Yeni Nesil E-posta Uygulaması HEY ile Kavgası Sertleşti

Apple'ın yeni nesil e-posta uygulaması HEY'i reddetmesi, ipleri bir kez daha gerdi. Peki, ne oldu? HEY uygulaması nedir ve Apple neden bu uygulamaya App Store'da yer vermemek için diretiyor. İşte tüm bilinenler...